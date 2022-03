Gf Vip, Delia in finale delude: la parabola discendente della moglie di Alex Belli

Delia Duran entra a sorpresa e vola in finale. Del tringolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia abbiamo detto e visto tutto, forse anche troppo. Lei entra nel reality dopo essere stata tradita e il pubblico la premia mandandola in immediato all'ultima puntata. La soap opera vince nel reality show. Arriva alle ultime battute del Gf Vip proprio grazie alla startegia di dire in diretta di aver lasciato Alex ma era chiaro non fosse così. L'avventura della famiglia Belli all'interno del Gf Vip è stata tutta una soap opera che all'inizio ha stregato e dopo stancato. Le versioni e decisioni di Delia cambiano ogni puntata. Da «voglio stare sola» a «lo amo», da «non mi piace Soleil» a un bacio che ha lasciato tutti senza parole. E più la Duran cambia e meno il pubblico la ama.

Gf Vip, la finale: chi vincerà? Sondaggi e anticipazioni dell'ultima puntata

Gf Vip, Delia una finale in bilico

L'esperienza della modella dentro il reality è stata tutta una parabola discendente che ha deluso anche le donne che in lei si erano rispecchiate quando è stata tradita in diretta. Ma al Gf nulla si può dare per scontato e il rischio che vinca c'è. Una cosa c'è da dirla: è bellissima e il suo fisico è da urlo