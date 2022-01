GF Vip, Delia Duran è una furia: «Soleil è una donna sporca. È andata in bagno...»

Quella tra Delia Duran e Soleil Sorge più che una pace definitiva sembra essere una tregua armata. Dopo essersi scontrate per Alex Belli, infatti, le due sembravano aver trovato un po' di pace all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma è durata poco. Alla prima occasione Delia è di nuovo infuriata. E, confidandosi con Miriana Trevisan, ha dichiarato: «È una donna sporca». Nessun riferimento, però, al rapporto avuto con Alex. A farla arrabbiare, infatti, ci avrebbe pensato l'igiene dell'influencer.

Che la convivenza forzata tra le due rivali in amore non potesse essere rose e fiori lo immaginavano tutti. Trascorrere le giornate nella stessa casa, 24 ore su 24, infatti, potrebbe presto portare ad un nuovo e acceso scontro tra le due donne. Ma questa volta la scintilla potrebbe essere ben diversa dal solito Alex Belli. Se le dichiarazioni fatte da Delia sull'igiene di Soleil fossero mostrate in diretta, la casa più spiata d'Italia potrebbe tornare ad essere un ring.

Mentre si trovava nella zona biliardo, di fronte al bagno, Delia si è confidata con Miriana Trevisan con cui ha instaurato un bel rapporto. Le due hanno parlato ancora del matrimonio di Delia con Alex Belli per poi cambiare radicalmente argomento. La Duran, infatti, si è lasciata andare ad una riflessione su Soleil Sorge e sull’igiene della casa.

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran si dedica ogni giorno alla pulizia dei vari ambienti. Ma, nelle scorse ore, non ha più resistito e si è sfogata sulla scarsa igiene di Soleil Sorge.

«Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…».

Miriana ha provato a difendere Soleil, ma Delia è convinta si tratti dell'influencer e, adesso, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip le due potrebbero tornare a scontrarsi.