Gf Vip, Delia Duran torna per un faccia a faccia con Alex: «Sono venuta per lasciarlo». Belli pronto a uscire

Il post di Delia Duran lasciava sperare in un lieto fine: «Il sentimento più brutto è il rancore, L'errore più grande è rinunciare, il regalo più bello è il Perdono. La forza più grande è la Fede. La cosa più bella del mondo è l'amore». Ma tutto è cambiato. Dopo le immagini al sapore di vendetta della moglie di Alex Belli che baciava un altro uomo, stasera la modella venezuelana è tornata in studio per un faccia a faccia con l'attore. E dall'Instagram di Delia sembrava che l'happy end fosse certo. Ma le immagini che la Duran ha visto nel pomeriggio, in cui Belli si lasciava baciare appassionatamente da Soleil (che poi gli ha dato del falso) le hanno fatto cambiare idea. «Non volevo più venire. Ho chiesto ad Alex rispetto e non c'è stato», non voleva quindi neanche più presentarsi a Cinecittà la donna che ormai si dice troppo ferita. «Sono qua perchè sono una donna e non mi nascondo, ma sono venuta per lasciarlo». Per Delia quindi è finita qua. Sarà la decisione definitiva?

La puntata lascia presagire fuochi e fiamme e mentre ci aspettavamo che Soleil e Alex si presentassero almeno stasera lontani e distaccati, quando Alfonso Signorini ha aperto la diretta i due vipponi sono più vicini che mai anche nell'outfit. «Ormai siete una coppia anche nell'abbigliamento». Un look da savana, con camichia zebrata lui e abito a strisce bianche e nere lei, l'affiatamento sembra tornato, o forse non se ne è mai andato tra i due. «Siamo una coppia circense. Siamo due leoni». Così se la ride Soleil.

Alex, nessun messaggio per lui dai familiari

E nella casa del Gf Vip in questi giorni mentre tutti hanno ricevuto messaggi dei parenti che li incitavano a rimanere nella casa, in vista della decisione di stasera che prevede che i vipponi dicano se rimarrano fino a marzo, l'unico a non avere il video di nessuno è stato Alex. «delia è venuta due volte e non mi aspettavo un messaggio da lei, ma dai miei famigliari si». Non l'ha presa benissimo l'attore che era pronto ad abbandonare la casa. Ma nessuno ci ha creduto neanche il suo grande amico Davide Silvestri. l'unica a stargli vicina è stata Sole. «Lei mi ha dato sicuramente la serenità», ma il progetto di alex è un altro. «Voglio uscire da qui e riprendere la mia vita in mano e ripartire dai miei progetti». Alfonso quindi replica: «Quindi Soleil non è la tua vita vera?», l'attore prova a rispondere: «lei è la mia vita vera qua dentro, ma non so dove stiamo andando».