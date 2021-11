Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio con Soleil: «Se vuoi stare con me, torna in te»

Finalmente tira fuori la testa da sotto la sabbia Delia Duran. Dopo settimane in cui Alex Belli si mostra, all’interno della casa del Gf Vip, sempre più vicino a Soleil Sorge ora la moglie del gieffino rende pubblica la sua preoccupazione. E pensare che solo qualche giorno fa era stata Delia stessa a dire ai giornali che era serena del rapporto che si stava creando tra i due vipponi ma ora ci ripensa. Venerdì addirittura era uscita un’intervista in cui la Duran chiedeva alla produzione del Grande Fratello Vip di entrare perché suo marito aveva «bisogno sessuale di le». E forse ha ragione, ma le attenzioni ora le cerca nell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In effetti Alex e Soleil non si tolgono gli occhi di dosso e neanche le mani a dirla tutta. Complice Halloween e qualche bicchierino di troppo, Alex si è messo in tasca due baci (a detta sua da set cinematografico) da Sophie e Soleil. Ma mentre la Codegoni dopo qualche secondo si è staccata dicendo che l’attore non stava in realtà fingendo e anzi il bacio era stato proprio un bacio vero, Soleil non ha fatto lo stesso. Anzi. L’influencer ha atteso il suo turno e, stando al “gioco”, è rimasta attaccata alle labbra di Alex per tutto il tempo che poteva.

Gf Vip, l'amaro sfogo di Delia

E stavolta Delia non ha potuto far finta di nulla nè tantomeno provare a giustificare Alex: «Amore mio sei entrato nella casa per dimostrare la persona che sei e l’hai fatto: con i tuoi punti di forza, le tue debolezze, i tuoi hobby e la tua voglia di far sorridere ti hanno fatto apprezzare da tutti. Hai parlato di me di noi mille volte facendo sapere a tutta l’Italia quanto ci amiamo e che tipo di persona sono. Felice e orgogliosa del mio uomo che confessava la nostra vita privata davanti a milioni di italiani. So con estrema certezza che il Gf per te è un gioco, un’esperienza di vita è proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile... È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare ma questo non significa perseverare. Sinceramente non avrei mai penato di dover arrivare a questo»

Gf Vip, la richiesta hot di Delia Duran: «Fatemi entrare mio marito ha bisogno fisicamente di me»

Stasera il confronto in diretta

Parole dure ma era ora arrivassero. Ha dedicato poi una parte della lettera a ricordare cche sono sposati. «se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme torna ad essere l'Alex che tutti conosciamo». Delia Duran ha aspettato fino alla quindicesima puntata per richiamare il marito che ormai non contiene più la sua voglia di stare con Soleil. Non sarà certo Alfonso Signorini a redimersi dal far arrivare questa lettera direttamente al bel Alex. Per sapere cosa accadrà dovremo aspettare le 21.40.