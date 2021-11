Gf Vip, Delia Duran (moglie di Alex Belli) nuova concorrente? Signorini lancia la bomba in diretta

È arrivata come uno tsunami nelle scorse puntate per cercare di riprendersi il suo Alex Belli. Delia Duran non ha proprio digerito la vicinanza del marito alla gieffina Soleil Sorge. Due volte è arrivata a Cinecittà la prima per parlare con l'attore con tanto di attacco alla sua compagna d'avventura Soleil, la seconda il confronto tra le due donne è avvenuto nello studio del Grande Fratello Vip. Una scena abbastanza ridicola in cui la pantera (così si è definita) ha accusato la vippona di essere una «gatta morta» per poi tornare sui suoi passi e dire che invece Soleil è proprio una bella donna. Non ha fatto una bella figura l'altra volta Delia, c'è da dirlo. Per rincarare la dose ha pure affermato di voler entrare come concorrente nella casa a prescindere da Alex e ha rifiutato di incontrare il marito. Parole che hanno scatenato non poche reazioni. E se di primo acchitto l'ex di Centovetrine aveva detto che avrebbe voluto la moglie dentro per starci insieme e farle capire che con Soleil non c'era nulla di più che un'amicizia speciale poi ha cambiato versione. E ora, mentre con Soleil il feeling è sempre più tangibile, urla a gran voce che non vuole Delia dentro. «Voglio vivere questa esperienza libero senza condizionamenti».

Gf Vip, Delia Duran nuova concorrente?

Ma non sarà così. A lanciare la bomba ci ha pensato proprio il conduttore Alfonso Signorini: «Alex non lo sa ma Delia è già in quarantena e venerdì entrerà nella casa per stare con lui». Quindi dopo post, ospitate e insulti anche Delia entrerà nella casa. Ancora non si sa bene per quanto tempo e in che vesti quel che è certo è che Alex non sarà proprio felice