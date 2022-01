Gf Vip, Delia Duran (moglie di Alex Belli) nuova concorrente: Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè rischiano grosso. Le anticipazioni

Cambiamenti su tutti i fronti nella casa del Gf Vip. Stasera 7 gennaio la puntata non ci sarebbe dovuta essere invece Mediaset ha optato per un cambio palinsesto e alle 21.40 Alfonso Signorini tornerà su Canale 5 assieme ad Adriana Volpe e Laura Freddi (che anche stasera siederà sulla poltrona rossa al posto di Sonia Bruganelli che ancora è a Dubai in vacanza). Il motivo del cambio secondo alcuni sarebbe legato al caos che è scoppiato nel loft di Cinecittà. Nell'ultima diretta era stato proprio Signorini a gran voce a chiedere alla produzione di intervenire con provvedimenti disciplinari per rimettere in riga i vipponi che sembrano, a detta sua, «senza alcuna educazione ne forma di rispetto». Ma la sfuriata del conduttore non era servita a nulla.

Gf Vip, arrivano i provvedimenti disciplinari

A seguito della diretta i litigi sono proseguiti e le cadute di stile di Katia Ricciarelli più che scivoloni sono stati dei veri e propri precipizi. «Principessa dalle gambe larghe e scimmia» solo alcune delle locuzioni con cui l'ex di Pippo Baudo ha apostrofato Lulù Selassiè, e cos' è andato in tendenza su tweeter l'hashtag #FuoriKatia. Sono settimane che i follower della trasmissione chiedono che si prendano provvedimenti sulla soprano e che venga cacciata dalla casa, per non parlare dei modi di fare di Soleil Sorge. L'influencer grande "protetta" (secondo i telespettatori) della casa ha continuato nei mesi di reclusione a esprime i suoi commenti al vetrioli nei confronti di tutti i suoi compagni d'avventura (pochi esclusi) e se inizialmente a lei è stato concesso molto, Alfonso l'ultima puntata ha perso le staffe anche con l'ex di Uomini e Donne. Le Selassiè dal conto loro continuano con linguaggi poco raffinati e le liti proseguono.

Signorini entra nella casa

Insomma stasera Alfonso Signorini ha già avvisato che entrerà nella casa per richiamare tutti all'ordine, toccherà vedere se e quali saranno le conseguenze sui vipponi. Non è chiaro cosa il conduttore deciderà di fare ma, secondo alcune indiscrezioni che girano sul web, Signorini vorrebbe punire la Princess per la mancanza di rispetto nei confronti dell’ex moglie di Pippo Baudo e già si sentono le lamentele dei telespettatori.

Le sorprese

Ma non solo liti, stasera ci saranno due sorprese, una per Manuel Bortuzzo che incontrerà il fratello e l'altra per Soleil che rivedrà la sua cara amica Dayane Mello.

Delia Duran nuova concorrente

Altra sorpresa sempre per l'influencer, ma forse meno lieta è che stasera scoprirà che Delia Duran, moglie del suo "amico speciale" Alex Belli, è in quarantena perchè dalla prossima settimana sarà una concorrente del Gf Vip. E c'era chi sperava che il triangolo Delia, Alex e Soleil fosse chiuso, ma niente dal trittico non se ne esce e sembra più pericoloso del triangolo delle Bermuda.

L'appuntamento di stasera sembra veramente infuocato, non ci resta che accendere i motori e aspettare di partire.