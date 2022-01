Gf Vip, scivolone per Delia Duran: «Soleil cercami su Wikipedia». Ma la pagina non esiste. Il dettaglio che non sfugge ai fan

Un aereo vola sulla casa del Gf Vip per Soleil e Alex e Delia non regge il colpo e molla il marito in diretta. Stasera si torna a parlare di quanto successo nei giorni scorsi all'interno del loft di Cinecittà e dopo un faccia a faccia con Belli le due donne si trovano da sole in salone: «Credo che nel vero amore ci siano altri principi e ci sia un rispetto maggiore da entrambe le parti, lei è venuta facendo delle scenate mancando di rispetto a suo marito e al suo matrimonio».

Gf Vip, Alex Belli incontra Delia Duran: «È inutile che fai la Santa. Racconta chi sei»

Gf Vip, lo scontro tra Delia e Soleil

Ma Delia Duran sentendo le parole dell'influencer non lascia correre: «Tu lo sapevi che lui era impegnato e tu gli sei saltata addosso e gli hai dato un bacio, sei tu la prima che non porta rispetto alle donne e impara prima ad essere educata e portare rispetto alle donne, perché tutte qui dentro ti portano rispetto e tu sei l’unica che vuole sempre essere la vittima». Per concludere la discussione Delia colpisce la Sorge: «Io sono qui dentro come Delia Duran e non come la compagna di Alex Belli, vai a vedere il mio Wikipedia e poi ne parliamo». Soleil Sorge, con la sua solita saccenza: «Avrò almeno dieci anni in meno, figurati».

(Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ✈️ #GFVIP — Fran Altomare (@FranAltomare) January 21, 2022

Il dettaglio che non sfugge ai fan

Ma agli utenti non sfugge un particolare: Delia Duran su Wikipedia non c'è. «Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli». Delia Duran ha invitato Soleil Sorge a cercare su Wikipedia per conoscere e capire lei chi è, ma purtroppo su Wikipedia la voce "Delia Duran" non esiste. Diverse però le voci correlate: Grande Fratello Vip, Alex Belli , Il bello delle donne…alcuni anni dopo e ancora Grande Fratello Vip. Fine della storia. Su Twitter, intanto, Delia Duran entrata in trend e tutti si sono trovati a googlare Delia Duran e a scoprire che la pagina non esiste.