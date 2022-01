Gf Vip, Delia Duran scoppia a piangere: «Voglio subito un confronto con Alex»: Belli rifiuta

Da quando Delia Duran è entrata la casa non è più la stessa. Nei festeggiamenti per il compleanno di Kabir Bedi, dopo il brindisi della moglie di Alex dedicato alla mamma, Soleil con aria di sfida ha brindato a Belli: «Amato dentro e fuori la casa». da fuori il dito fumante dell'ex di Centovetrine ha subito Twittato:

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la piccante confessione di Delia Duran: «Io e Alex... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli ha scelto Soleil Sorge? I social lo confermano:... SPETTACOLI GF Vip, il bellissimo discorso di Jessica su Soleil: ecco cosa le ha... SPETTACOLI Gf Vip, Manuel lo fa solo con Giucas e Lulù: una delle scene... SPETTACOLI Gf Vip, Kabir Bedi fa arrossire Barù: ecco cosa ha detto a... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil crolla dopo l'ingresso di Delia: «Mi fanno...

BELLI CHECK ✅

Thx ❤️

L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!#alexbelli #solex #gfvip https://t.co/SD7C9fJbl6 — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022

Gf Vip, il faccia a faccia tra Delia e Soleil

Stasera se ne torna a parlare e a spiegare il messaggio è il protagonista, colui che nonostante sia fuori dalla casa comunque continua a essere il perno del loft di Cinecittà: «Amo provocare e l'unica connessa che mi pensa è Sole e il messaggio di aprire le orecchie è per Delia». La lite scatta di nuovo. Mentre Alex vorrebbe che la moglie lo dinfendesse, Delia vuole essere riconquistate e nel frattempo Sole se la ride e se la gode.

Ovviamente il faccia a faccia tra Delia Duran e Soleil Sorge è arrivato e le due donne vengono spedite in Mistery Room. Di fatto in questi giorni le due hanno ercato di evitarsi, ma stasera Alfonso Signorini vuole ridurre le distanze e raccontare la verità.

Gf Vip, Alex Belli ha scelto Soleil Sorge? I social lo confermano: stasera il faccia a faccia con Delia Duran. Le anticipazioni

Soleil ci va giù pesante

Soleil dopo delle immagini entra a gamba tesa su Delia. «Io non ho cercato il confronto con te perchè ho già capito come sei, se vuoi farmi domande fallo ma se devi continuare a parlarmi così puoi continuare e ti auguro di fare un bel percorso visto che sei contenta così poco, ma non cado nelle tue provocazioni».

La Duran prova a giustificarsi e a far capire all'influencer il suo punto di vista: «Quando sono entrata qui nella casa, ero ferita e per me è stato difficile parlare con te che hai avuto un rapporto con mio marito. Ci vuole un po' di tempo per spiegarsi e mi da fastidio quando ti intrometti nei discorsi. Io sono disposta a parlarti ma devi essere educata».

Gf Vip, la piccante confessione di Delia Duran: «Io e Alex siamo andati con un'altra donna»

La verità sta per venire a galla

In questi giorni Sole si è confrontata molto con Davide Silvestri e Kabir e se l'ex Sandokan le ha consigliato di seguire il cuore, l'ex di uomini & Donne ha detto che se continua a essere provocata è pronta a dire tutta la verità. «Cerco di vivere situazioni con massima fiducia a volte persone non lo meritano, io starò sempre dalla parte di Alex però io non vengo tutelata e mi trovo di fronte persone che raccontano una verità diversa e io continuo a tutelare tutti ma ovviamente valuto di conseguenza le persone. Alex mi ha raccontato cose private e resteranno tardi, però dico solo di non svegliar il can che dorme».

Gf Vip, Soleil crolla dopo l'ingresso di Delia: «Mi fanno schifo». Kabir la mette all'angolo: «Tu e Alex? Di' la verità»

Delia chiede il confronto con Alex

Delia non regge più: «Guarda Alfonso a questo punto direi che ho già dentro me le risposte pronte e vorrei un faccia a faccia con Alex, io non ce la faccio piu. Contuinui looping di confronti e tutto ciò mi da tanto fastidio».

Uno «Stooop» tuonante di Alex

Ma la modella stavolta vuole dire il suo punto di vista fino alla fine: «Sono stanca di questa storia, l'unica cosa che io ti chiedo Alex ti prego che sei consapevole di quello che vuoi dalla tua vita di quello che scrivi è meglio che la finiamo qua».

La Sorge ovviamnete ironizza: «Ma non c'era un avvocato fuori dalla casa?»

Gf Vip, Delia entra da single e Alex gioisce: «Così finalmente la smetti di controllarmi i social»

Il no di Belli

Ora se sia tutta una messa in scena o no non lo sappiamo però Belli ha rifiutato: «Ascoltami non c'è bisogno ora di un confronto con me, tu adesso concentrati. Sei lì vuoi parlare con Sole fallo? L'amore che ho per te è una cosa l'amicizia per Sole è un'altra»

Ma le due donne non riescono a trovare un punto d'incontro e la moglie di Alex scoppia a piangere.