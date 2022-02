Gf Vip, Delia Duran e lo sfogo contro Alex Belli: «Mi sta distruggendo»

Ora si promettono amore eterno, ora dichiarano finita la loro relazione. La sceneggiata tra Alex Belli e Delia Duran non è ancora giunta al termine, anzi il ritorno del concorrente al Gf Vip rimescolerà le carte e contribuirà a disorientare alcuni coinquilini, che infatti potrebbero presto decidere di lasciare il reality proprio per evitare di incontrare di nuovo il latin lover.

Delia Duran. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

In attesa di vedere rientrare Alex Belli lunedì prossimo, per il giorno di San Valentino, Delia Duran approfitta della sua assenza per criticarne il comportamento. Nel corso della giornata la modella ha esposto a Davide Silvestri i comportamenti che l’hanno portata ad allontanarsi definitivamente dal marito. «Invece di aiutarmi mi sta distruggendo» ha esordito Delia, sottolineando come Alex sia riuscito a peggiorare la situazione con i suoi interventi in favore di Soleil Sorge.

«Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere» ha specificato ancora Delia, sottolineando quanto l’attore non abbia mai provato veramente a lasciare che le acque si calmassero per dare modo alle due donne di potersi chiarire. La sua continua ingerenza avrebbe anzi alimentato il clima di tensione all'interno del programma.

«È una cosa per te negativa però positiva per lo show» ha replicato Davide, convinto che Alex Belli stia continuando a punzecchiare le due donne per tenere i riflettori puntati su di sé e sperare di aggiudicarsi la vittoria. Non resta che vedere quali saranno le sue prossime mosse. Si prevedono scenate di gelosia e lacrime a non finire.