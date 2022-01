GF Vip, Delia Duran lascia Alex Belli: «Sono libera!». La reazione inaspettata di Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip Delia Duran lascia Alex Belli e Soleil Sorge, saputa la notizia, ha una reazione inaspettata. Da quando è entrata nella casa Delia non ha mancato di mettere in discussione la relazione col marito e ora sembra finalmente aver preso una decisione definitiva.

GF Vip, Delia Duran pone fine alla storia con Alex Belli

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, il "chiarimento" di Alex: «Ho fatto... TELEVISIONE Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge: «Mai amato Alex... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran senza freni: «Ecco come scelgo le donne per... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio:... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran tradisce Alex Belli: ecco chi è l'uomo...

Delia Duran al Grande Fratello Vip ha deciso, per l’ennesima volta, di lasciare il marito Alex Belli. La nuova entrata aveva già confessato a Nathaly delle sue intenzioni, ribadite poi durante una festa organizzata nella casa: «Sono ì libera! - ha fatto sapere ai coinquilini - Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un cazz* perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i coglioni*. Ho superato il limite ed è finito tutto. Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono totalmente sicura di essere libera e di volerlo lasciarlo».

Gf Vip, la bomba di Delia Duran: «Barù nel confessionale ha provato a baciarmi». Il gieffino nega

La reazione di Soleil Sorge

Le sue parole però hanno provocato un inaspettato intervento di Soleil: «Non è vero che lui non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata (…) Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti».