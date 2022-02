Gf Vip, tra Delia e Soleil scatta il bacio hot: poi l'influencer "crolla" e si scaglia contro Alex: «Io ti amo»

A che atto siamo arrivati? È questo che ormai si chiede il web di fronte all'ennesimo "colpo di scena" della soap Delia-Alex-Soleil. Il numero della puntata non lo sappiamo ma certo è che ieri sera è stata messa in campo un'altra scena: protagoniste Delia Duran e Soleil Sorge. In una notte delirante le due, che si contendo l'ex di centovetrine, si sono lasciate andare alla passione e i telespettatori non ne possono più. Il copione ha stancato e a uscirne "tumefatta" è soprattutto Soleil. L'influencer aveva detto a gran voce più e più volte di volersi tirar fuori dal "game" lasciando a Belli e alla Duran la possibilità di ritrovarsi e a lei la possibilità di "salvarsi". Ma così non ha fatto. In giardino c’è seduta l'influencer e tutti festeggiano il party Wild, tra balli e cocktail. Delia, probabilmente già conscia di voler tutti gli occhi del pubblico su se (così da conquistarsi anche un altro blocco nella puntata di lunedì prossimo) si avvicina come una "pantera" e parte il bacio passionale. Il video sta facendo il giro del web e fa parecchio discutere, ma d'altronde questo è quello che volevano.

Piovono critiche e a tuonare sono anche i veri sostenitori dell'amore libero. «Non è il bacio saffico a infastidirmi, ma l’atteggiamento di questi tre circensi». I commenti arrivano immediatamente e la più criticata è ovviamente Soleil. L'influencer ha provato a mostrarsi come una "vittima sacrificale" di questo show, si è mostrata stanca e «schifata» dal teatrino ma non ne vuole uscire, anzi. Il primo a notare che forse alla Sorge tutto ciò fa comodo è stato proprio Davide Silvestri che ormai ha preso le distanze sia da Belli che da Soleil. «Vorrei stupirmi del limone tra Delia e Soleil ma non ci riesco perché è la cosa più scontata che sarebbe potuta succedere. Anzi, è arrivato anche troppo tardi. Tutto già architettato da tutti e 3 prima di entrare. Il problema è che ne parleranno per 3 ore lunedì...» e ancora «Organizziamo una raccolta firme per mettere fine a tutto questo scempio?»

La "spiegazione" di Sole

Ma Soleil prova a spiegare a Sophie il motivo del bacio saffico: «Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva ‘si me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. […] Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio».

Le reazioni

Per Manuel Bortuzzo tutto questo è un circo e nelle sue sorie instagram niente più che un emoticon per raccontare il momento. E se la maggiorparte dei follower sono contro Soleil c'è invece anche chi la difende, sostenendo che l'influencer era ubriaca e la modella venezuelana se ne è approfittata. «Che me**a Delia! Ne approfitta che Soleil non sta in se! Lo di vede dalle braccia abbandonate, come se fosse svenuta!! Vergognosi!» e cìè anche chi parla di "violenza", «fate girare il video di Alex e Delia che trattengono Soleil in giardino con la forza».

Delia bacia Soleil e tutti attaccano Soleil. La vittima, quella tradita era Delia,quindi è stata lei l’incoerente non di certo Soleil che da ubriaca si è stata al limone! Delia in finale perché era una poteva vittima ce l’avete portata voi! Incoerenti e haters come sempre. #gfvip — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 20, 2022

Il duro confronto tra Alex e l'influencer

Dopo la scena messa in atto perà a volerci capire qualcosa in più nella casa del Gf Vip, pare Alex Belli che cerca un confronto con Soleil che lo attacca: «Mi avevi detto di amarmi sotto le coperte. Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto». Alex Belli allora chiosa: «E allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la parac**a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia».

Soleil confessa il suo amore per l'attore

L'influencer crolla: «Non voglio sentirti dire che non mi espongo o che non ho coraggio. Quello che abbiamo vissuto è stato bello, ma abbiamo sbandato. Io e te stavamo uscendo dal binario e ci stavamo innamorando, sì è vero ci stavamo innamorando. Adesso mi hai deluso e mi sei sceso, schifoso. Mi fai schifo e mi stai attaccando come fanno gli altri. Io ho sempre ammesso quello che c’era tra noi. Stavamo sfasando e tu lo sai bene. Tu sotto le coperte sapevi che nessuno ci sentiva e hai detto determinate cose in un senso ben preciso e non raccontare bugie adesso». Soleil toglie la maschera, qualora la avesse ancora: «Sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c**zo stai parlando?!»