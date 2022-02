Gf Vip, (archiviato Alex Belli) la nuova coppia è Delia-Soleil: «Tra me e lei nasce tutto spontaneo»

Delia Duran ultima entrata al Gf Vip è protagonista indiscussa nel reality di Alfonso Signorini. Entrata nelle dinamiche del game, come tanto ama chiamarle il "marito" Alex Belli ex gieffino, ne è diventata in poco tempo padrona, sempre che non sapesse già da prima le tecniche. Il triangolo, architettato o no, tra Alex, Delia e Soleil Sorge ha tenuto banco per 3 mesi nella casa e quando lò'ex di centovetrine sembrava aver preso una decisione lasciando il reality per ricongiungersi con la moglie è stata lei a entrare in crisi e (guarda caso) a entrare nel gioco come concorrente). E nella casa del Gf Vip, Delia non lascia spazio a nessuno. È lei la protagonista. Si guarda intorno: «Porterò sempre rispetto ad Alex, ma sono una donna libera». Non ha dubbi Kabir, «Sono due ipocriti». E a pensarla così sono in molti.

Gf Vip, pace fatta tra Delia e Soleil

È vero che è bello dire sempre quello che si è e l'atteggiamento della Duran lo conferma: «Io sono così, allegra, spensierata». E la casa si divide: chi spinge. «È pietosa», questo pensa Nathalie di Soleil e lei prova a difendersi: «Mi sono tirata fuori dai giochi mesi fa, per il resto non è colpa mia». Al teatrino Sole vuole metterci fine. E Katia è certa che Delia e Alex alla fine di tutto torneranno insieme e anche manila ne è certa: «Si ma devo dimostrarci molto altro, non vorrei diventasse più teatrino tutto questo più di quanto è».

Pressing di Alfonso Signorini

Alfonso però vuole saperne di più: «Delia hai detto più volte che ti piacciono uomini e donne c'è qualche donna che ti intriga?». Non le manda a dire il conduttore che sa quanto accaduto nelle settimane nella casa. Delia sembra infatti dai video sa Soleil. Ebbene sì, da nemiche potrebbero diventare amiche, anxi amiche speciali. E nella casa i gieffini cominciano a sospettare. Soleil si dice pronta a «decespugliare» la situazione della modella con il marito e tutti restano più confusi. Ma dove sta la verità? Chi ama chi? O meglio, qualcuno ama qualcuno? L'amicizia tra le due ex rivali semra assurda a tutti e il conduttore stasera vuole saperne di più.

Polemiche in casa

«A Delia conviene arruffianarsi Sole perchè potrebbe ottenere più voti e trovare la verità rispetto alla storia con il marito», così la pensa la Selassiè. Ma Nathalie non ci sta perchè lei che ha sempre cercato di stare a fianco di una Delia tradita non capisce cosa stia accadendo. «C'è complicità tra me e Nathalie ma tra me e Sole nasce tutto spontaneo». Soleil non poteva star zitta e quindi spiega il suo punto di vista: «delia non è la mia migliore amica ma stiamo cercando di venirci incontro per un rapporto umano».