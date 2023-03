Gf Vip, delirio durante la notte: concorrenti scatenati, ecco cosa è successo

Durante l'ultima puntata del Gf Vip è successo davvero di tutto: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono riusciti a trovare un punto di incontro, Sarah Altobello è stata eliminata e gli ex fidanzati (Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni) hanno abbandonato per sempre la casa. Al termine della serata, i gieffini si sono scatenati e durante la notte è successo di tutto.

Il Grande Fratello Vip finisce sempre a tarda notte e al termine della puntata i concorrenti si prendono tutto il loro tempo per discutere di quanto successo, delle nomination e degli eliminati. Dopo l'ultima puntata, alcuni gieffini hanno cominciato a giocare a biliardo anche se poi la nottata ha preso una piega diversa. Edoardo Tavassi ha lanciato la fit ball, che si utilizza per l'allenamento, addosso a Micol Incorvaia che ha risposto rilanciandola e da qual momento è scoppiato il caos. Edoardo Donnamaria ha preso a cuscinate Milena Miconi e Giaele De Donà che hanno risposto lanciando altrettanti cuscini.

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina. Il reality show, che è cominciato il 19 settembre 2022, terminerà ad aprile, più precisamente lunedì 3, e i fan del programma si sono già espressi sui possibili vincitori del reality: sui social i favoriti sarebbero Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.