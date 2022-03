GF Vip, diretta 3 marzo: questa sera doppia eliminazione a sorpresa. In vista della finalissima i vipponi dovranno affrontare un televoto flash e dire addio a ben due concorrenti. Una sorpresa attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica Valeria Graci. La cronaca come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

Anche questa sera una doppia eliminazione andrà a sconvolgere i "piani" degli inquilini di Cinecittà. Al televoto: Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Gf Vip. Ma non è finita qui: stessa sorte anche per un altro concorrente sconfitto in un televoto flash.

Una sorpresa attende Manila Nazzaro che avrà la possibilità di incontrare la sua amica Valeria Graci. Infine, Alessandro Basciano, eliminato dal gioco nel corso della puntata di lunedì, farà il suo ingresso in studio, ma non solo...