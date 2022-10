Gf Vip, diretta su Mediaset Extra interrotta. Sara Manfuso è fuggita?

La gestione della nuova edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando piuttosto complicata. Così, dopo aver archiviato la triste pagina relativa al bullismo ai danni di Marco Bellavia con una puntata tutta dedicata allo scandalo scoppiato, ecco che nuovi guai avvolgono la Casa più spiata d'Italia. Cosa succede nel loft di Cinecittà? Il giallo sulle ultime vicissitudini diventa sempre più grande.

Diretta interrotta: il nuovo giallo

La diretta 24 su 24 su Mediaset Extra è stata interrotta. Un avvenimento mai successo da quando il reality show più amato d'Italia ha deciso di condividere con il suo pubblico tutto quello che avviene all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma cosa ha portato all'interruzione del programma? Sui social prende sempre più piede un'ipotesi che lascia tutti a bocca aperta. Sara Manfuso è fuggita dalla Casa?

La ricostruzione

Dal primo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre, la diretta no stop del Grande Fratello Vip, sul canale 55 del digitale terrestre, è interrotta. Al suo posto spunta il Rewind del GF Vip, ovvero immagini già viste, e quindi una replica di quanto avvenuto finora. In sovrimpressione, poi, la seguente scritta: «Siamo in attesa di collegarci in diretta con la casa del Grande Fratello». Dai canali social del Grande Fratello Vip non è giunta alcuna spiegazione ufficiale circa l'interruzione, ma essendo i telespettatori appassionati molto attenti alla diretta, hanno cominciato ad avanzare svariate ipotesi. Ma su tutte quelle che si possono trovare su Twitter, una in particolare ha iniziato ad acquistare sempre più consensi.

L'ipotesi più accreditata

Il ritiro di Sara Manfuso è quella che più sta facendo discutere il web. Già nella scorsa puntata, quella che Alfonso Signorini ha voluto dedicare interamente al caso Marco Bellavia, aveva manifestato l'intenzione di abbandonare il gioco, poiché riteneva di non sentirsi rispecchiata nelle polemiche scoppiate sul caso Bellavia. Nessuna conferma è però arrivata dalla produzione circa l'abbandono della concorrente. Da una parte, dunque, ci sono alcuni utenti di Twitter, che parlano di una reazione irruenta della 38enne, la quale avrebbe messo in atto un tentativo di fuga dall'appartamento. Un atteggiamento che ha portato la produzione alla decisione di interrompere la live.

«Fake News?»

Non essendoci conferme di quanto accaduto veramente all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e la possibilità di risalire alla fonte che ha messo in circolazione questa voce, il rischio che si tratti di una bufala resta molto alto. Una notizia che per la sua viralità potrebbe aver assunto forza anche se falsa. Ma per sciogliere qualsiasi dubbio, toccherà ancora una volta alla produzione del Grande Fratello Vip. Fino a che non saranno rilasciati comunicati ufficiali, nessuna ipotesi può essere esclusa a priori. E nel frattempo, sui social spopolano meme riguardanti l'uscita di scena di Sara Manfuso.