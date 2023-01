Puntuale come ogni lunedì torna su canale 5 l'appuntamento con la diretta del Grande Fratello Vip. Tanti gli argomenti di questa 29ma puntata. Anche questa settimana non sono mancate le scintille tra le due regine della Casa: Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

GF Vip, diretta 23 gennaio: è scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Questa sera nuovo eliminato

Anticipazioni

Questa sera tra gli argomenti al centro della nuova puntata del GFVip ci saranno sicuramente gli scontri tra Oriana e Antonella: riusciranno ad appianare le divergenze e trovare un equilibrio nella convivenza. Nel loft di Cinecittà continua, tra alti e bassi, il flirt tra Oriana e Daniele Dal Moro mentre Antonino Spinalbese si è molto avvicinato a Nicole Murgia: amori nascenti o innocenti simpatie?

In fine na bella sorpresa è in arrivo per Luca Onestini e spazio come sempre spazio al verdetto del televoto. Uno tra Alberto De Pisis, George Ciupilan, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich, dovrà abbandonare definitivamente la Casa del Grande fratello Vip.