Gf Vip, 19ma puntata: sorpresa di compleanno per Giucas, le principesse in crisi

GF Vip, diciannovesima puntata: sorpresa di compleanno per Giucas. Le principesse in crisi. A oltre due mesi dall’ingresso nella Casa i rapporti tra le tre ragazze sembrano essere diventati tesi per diverse ragioni.

Dopo l’incontro con la cagnolina Nina, questa sera in diretta su canale 5, sarà un compleanno a sorpresa quello di Giucas Casella che ricerverà nella casa del Grande Fratello Vip la visita del James, la persona più importante della sua vita.

Anche per Alex Belli c’è in serbo il regalo di una bella emozione: arriva il suo testimone di nozze Mirko. L’attore ha vissuto giorni complicatissimi e poter rivedere un volto amico sarà sicuramente una carezza sul cuore.

Aria di tempesta tra le sorelle Selassié: a oltre due mesi dall’ingresso nella Casa i rapporti tra le tre ragazze sembrano essere diventati tesi per diverse ragioni. Riusciranno a ritrovare l’equilibrio fraterno che ha contraddistinto finora la loro partecipazione al reality?

Al televoto e Lucrezia, Jessica e Clarissa Selassié, Soleil Sorge e Sophie Codegoni: chi sarà la preferita del pubblico?