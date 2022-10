GF Vip, settima puntata: Luca Salatino pronto ad abbandonare la casa. Nuova espulsione in arrivo?

La settima puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia ancora una volta turbolenta. Al televoto questa sera ci sono: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Gegia, Sofia Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich.

GF Vip, diretta settima puntata: Luca Salatino pronto ad abbandonare la casa. Nuova espulsione in arrivo?

Maretta nella casa tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Luca Salatino ha più volte espresso il desiderio di abbandonare il gioco perchè non si sente più a suo agio: «Questo gioco non fa per me - ha detto - Qui fanno giochetti e trucchetti io sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene. Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. Lascio per mancanza di motivazione. Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene».

Toccherà ad Alfonso Signorini dirimere la matassa. Si parlerà, probabilmente anche della presunta bestemmia di Amaurys Perez che tanto ha tenuto banco sui social, e nel caso si deciderà sulla sua espulsione. Spazio anche alla lite tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati, ma anche all'amore con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sempre più vicini.