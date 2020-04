Gf Vip, il dramma segreto di Licia Nunez: «Sono stata dipendente dall'alcol per più di nove mesi...». L'ex gieffina e volto delle Tre rose di Eva si è raccontata a cuore aperto in un'intervista a Vanity Fair. Licia Nunez ha parlato anche di un momento particolarmente duro della sua vita.

Nel 2003 un aborto spontaneo l'avrebbe trascinata nel baratro dell'alcol. Ecco le sue parole: «Io ho scelto di toccare il fondo, il mio migliore amico è diventato l’alcol. Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia. Ho avuto bisogno di tempo per capire. Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi, non ho più visto mia madre, gli amici. Mi vergognavo». Licia Nunez aspettava un figlio dal suo compagno di allora che sparì improvvisamente. «Ho preso un taxi e contemporaneamente ho chiamato l’uomo con cui stavo. Quando gli ho raccontato tutto lui mi ha detto solo ‘Ho bisogno di pensare’. Non l’ho mai più sentito. Sono arrivata in ospedale in extremis per salvare me. Da allora ho questa lunga cicatrice che non ho mai voluto coprire. Perché io sono anche quella, sono quel dolore. Dopo sono sprofondata».

Il sogno di Licia adesso è diventare mamma. «Vorrei diventare madre, adesso sono pronta. Quando ho conosciuto Barbara gliel’ho detto subito ‘Barbara, tu prendi Licia, ma prendi anche una parte di me che non c’è più, che è rimasta lì in quel mese del 2003’. Lei l’ha capito, come ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi ultimi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste».

Ultimo aggiornamento: 22:51

