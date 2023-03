Gf Vip, Edoardo Donnamaria in ospedale: fan preoccupati. «Cosa è successo?»

Paura per Edoardo Donnamaria. Dopo la squalifica dal Gf Vip, l’ex vippone non si è mostrato molto sui social. Negli ultimi giorni, infatti, ha soltanto rilasciato un’intervista a Rtl 102.5 ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti. Dopo tre giorni dalla sua uscita dalla Casa, il padre, Vincenzo Donnamaria, ha pubblicato una foto che ha fatto preoccupare molti fan.

Gf Vip, Matteo Diamante contro tutti per difendere Nikita: «È l’agnello sacrificale…»

Daniele Dal Moro: «Oriana Marzoli si “arrangia” da sola». La rivelazione hot (e intima) al Gf Vip fa infuriare il web

La foto

Nella fotografia in questione, Edoardo è sdraiato su un lettino dell’ospedale, con un pantalone della tuta e senza maglia. Per tranquillizzare il fan del figlio, Vincenzo ha scritto: «Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!».

Cosa è successo?

Non è chiaro ancora il motivo per cui Donnamaria è in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di serio. Il 28enne è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi, dove è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica e questo potrebbe averlo prosciugato di tutte le forze. Molti, infatti, suppongono che abbia deciso di fare alcuni semplici controlli di routine. Cosa sarà successo veramente ad Edoardo Donnamaria?