Dopo aver conquistato il pubblico dell'Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e inizia subito a far parlare di sé. Il fratello di Guendalina ha ammesso ai suoi nuovi compagni di avventura di nutrire un vero e proprio debole per Soleil Sorge. Un interesse che si era già palesato durante la partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi e che adesso è stato reso noto ufficialmente nel loft di Cinecittà. Ma a stupire il web ci ha pensato la risposta di Luca Onestini.

«Il mio sogno erotico»

Nel corso dei festeggiamenti dei suoi 37 anni, Edoardo Tavassi è tornato a parlare della Sorge davanti al suo noto ex fidanzato, Luca Onestini. «È il mio sogno erotico», ha ammesso al suo nuovo compagno di avventura nel reality show più amato d'Italia. «Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto», ha confidato a Onestini.

Edoardo. T: “Esteticamente mi fa morì, Soleil a me mi fa mpietrì... Include il viso, fisicamente, ha tutte caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me”



Tutto questo con Luca Onestini lì ☠️

CHE MULTIVERSO RAGAZZ #gfvip pic.twitter.com/ZT4XCeMDFT — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 5, 2022

Le donne da sogno

Edoardo Tavassi è un fiume in piena e continua a raccontare cosa rappresenti l'influencer italia-americana per lui: «Se devo dire le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo a una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda». Edoardo non sembra nutrire speranze nei confronti di Soleil, ma sorprendere tutti ci ha pensato Luca Onestini, ex proprio della Sorge.

La risposta sconvolgente

Alle parole dell'ex naufrago, sono seguite quelle ancor più spiazzanti di Luca Onestini che lo ha invitato a provarci con Soleil anche perché è stata con uomini «peggiori» di lui: «Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli». Non è ben chiaro a chi volesse rivolgersi il bel Luca. Ma sul web serpeggia il dubbio che fosse un nemmeno troppo velato riferimento a Marco Cartassegna. I due condivisero il trono di Uomini e Donne e proprio per colpa sua la relazione tra Soleil E Luca Onestini finì, mentre Luca era impegnato nella Casa del Grande Fratello. Le sue parole stanno scatenando un polverone mediatico di gossip e, sicuramente, la replica di Soleil non si farà attendere. Una frecciatina troppo importante per essere ignorata e chissà che non tocchi, ancora una volta, proprio ad Alfonso Signorini calmare le acque...