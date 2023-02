Gf Vip, Edoardo Tavassi vince a biliardo contro Luca Onestini: l'esultanza senza freni, vipponi perplessi

Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del GfVip: il concorrente piace molto al pubblico perché oltre ad essere simpatico, è anche molto schietto e sincero. Proprio come lo sono le sue reazioni a qualsiasi cosa succeda in casa. Dopo la vittoria a biliardo contro il coinquilino Luca Onestini, Edoardo ha esultato come se la sua squadra del cuore avesse vinto al derby. La sua reazione ha già fatto il giro dei social.

Uno degli svaghi che il Grande Fratello ha messo a disposizione dei gieffini è il tavolo da biliardo. Molto spesso durante la giornata, i concorrenti si divertono a provare a imbucare le palle: c'è chi è un principiante e chi invece fa sul serio. Una delle partite che i gieffini hanno disputato la scorsa notte è stata quella che ha visto sfidarsi Edoardo Tavassi e Luca Onestini. Il primo è riuscito ad accaparrarsi la vittoria e quindi ha esultato correndo avanti e indietro per la casa, saltando sui divanetti e sbeffeggiando il suo avversario.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip Edoardo Tavassi si è ambientato molto bene. Il fratello di Guendalina ha infatti, trovato un gruppo di amici e soprattutto l'amore con Micol Incorvaia, la sorella minore di Clizia Incorvaia. La coppia sta progettando anche il proprio futuro una volta usciti dalla casa.