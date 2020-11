GF Vip, Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo: «Voglio un uomo con gli attributi come Briatore, lui non li ha». I compagni sotto choc

Elisabetta Gregoraci è stata molto dura nei confronti di Pierpaolo Pretelli. La conduttrice televisiva si è molto arrabbiata con il suo corteggiatore dopo la lite avuta con Selvaggia Roma. Elisabetta non si è sentita difesa dall'uomo con cui ha stretto una particolare amicizia all'interno del Grande Fratello Vip e questo l'ha molto delusa.

«Anche lui basta, la doveva stoppare. Pier ha sbagliato e basta. Se domani entra un uomo che parla solo male di lui io lo stoppo e dico ‘non ti permettere di dire queste cose’. Basta, cioè basta sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente», ha detto la Gregoraci nel corso di uno sfogo insieme ad altri compagni. «Mi sono rotta. Vi rendete conto che non mi ha difesa? Parlassero delle loro cose senza parlare di me. Perché non discutono dei loro sogni, delle ambizioni di quello che hanno fatto fuori. Anche in puntata non lo sento mai dire nulla e lui si giustifica ‘è che non ho sentito, non si sono arrivato scusa’. Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così, a me gli uomini senza attributi non piacciono. Basta con sta storia, se è un uomo che le tiri fuori. Invece no, non fa nulla. Se lei parla di me lui deve dire stop.[…] Io avrei fermato tutto e invece lui sta fermo», ha poi concluso.

A onor del vero l'ex velino ha difeso in più occasioni la sua amica, ma non quando lei ha origliato quanto Selvaggia stava dicendo su di lei. Che sia la fine del rapporto speciale?

Ultimo aggiornamento: 12:41

