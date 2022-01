Gf Vip, la verità su Enzo Paolo Turchi e il rapporto con Nathalie Caldonazzo: le anticipazioni

Trentatreesimo appuntamento con il Gf Vip. Stasera puntata ricca di avvenimenti per i vipponi. Dopo la tirata di orecchie della scorsa settimana in cui Alfonso Signorini ha ripreso i concorrenti per il loro comportamento poco educato, anche se forse verso alcuni la strigliata è stata più una pettinata, sembra che il clima sia più sereno. I toni nel loft di Cinecittà si sono ammorbiditi, anche se in pochi credono durerà così a lungo ed è lo stesso conduttore a porre dubbi sulla questione dalle anticipazioni. Intanto la puntata vedrà il ritorno al fianco di Adriana Volpe di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis dopo le vacanze rientra in studio pronta a dire la sua sulle dinamiche della casa.

L'attenzione è tutta sul matrimonio-gate. Avevamo lasciato venerdì le dame Nathalie Caldonazzo e Carmen Russo in lite per le dichiarazioni della showgirl che affermava di essere stata invitata al matrimonio della ballerina e del marito da Enzo Paolo Turchi, ma la Russo non ci ha creduto. Stasera sarà proprio il coreografo a rispondere ai dubbi rientrando nella casa.

Gf Vip, le nominate

Al centro della puntata ci saranno anche le tre donne a rischio eliminazione: Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathalie Caldonazzo. Le tre sono state salvate nell’ultima puntata e come si sà attenzione a Soleil Sorge è sempre stata la preferita dal pubblico ma stasera le carte in tavola potrebbero cambiare perchè l'influencer di recente è finita nel mirino dei fan per aver difeso Katia Ricciarelli nello scontro con Lulù Selassie.

La sorpresa per Giucas Casella

Grandi emozioni sono annunciate nelle anticipazioni di questo appuntamento da Alfonso Signorini, prima tra tutte quella per Giucas Casella che stasera incontrerà dopo 4 mesi la sua compagna di vita Valeria. Il prestigiatore ha manifestato più volte nella casa la volontà di sposare la sua compagna da oltre 40 anni E proprio stasera la donna gli farà una dolcissima sorpresa che chissà non ufficializzi in diretta tv un grande passo.

Delia Duran nuova concorrente

Dopo diverse fughe di notizie, alla fine è arrivata la conferma: Delia Duran sarà una concorrente del Gf Vip. La moglie di Alex Belli ha iniziato venerdì la quarantena e il 14 gennaio varcherà ufficialmente la porta rossa e stasera sarà proprio lei a comunicarlo ai vipponi. Chissà come la prenderà Soleil Sorge che è da sempre l'amica speciale di Belli. Tra i due infatti nonostante i dissapori sembra che la chimica artistica non sia finita e mentre l'ex di Centovetrine si fa scappare che con la moglie non vivono più nella stessa casa (forse per la quarantena di lei, forse per altro) nella casa si laza il polverone delle ipotesi di crisi coniugale e l'influencer forse torna a sperarci.

Nuovo amore nella casa?

Nelle ultime ore ha catturato l’attenzione dei telespettatori un bacio appassionato tra il latin lover Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due si sono chiusi nella sauna e si sono lasciati andare ad un momento di intimità, inaspettato considerando la modella ha più volte dichiarato di avere una persona fuori dalla Casa e considerando le ultime discussioni, ma si sà nel loft tutto può accadere.

Per capire cosa accadrà non ci resta che attendere le 21.40 per seguire la diretta del Grande Fratello Vip, in diretta su Canale 5.