GF Vip, l'ex vincitrice Martina Nasoni contro il programma: «Io invitata per una sorpresa a Daniele, poi hanno annullato»

Nuovo caso al GF Vip. Stavolta ad agitare le acque intorno ad Alfonso Signorini è Martina Nasoni, vincitrice di una delle passate edizioni, quando alla conduzione c'era Barbara D'Urso. La modella, ex del vippone Daniele Dal Moro, era stata invitata dal programma per fare una sorpresa al 32enne. Poi, il dietrofront. «Non lo condivido», dice Martina nelle sue storie su Instagram.

Cosa ha detto Martina Nasoni

«Giusto per essere chiara... Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità - racconta Martina Nasoni in una storia Instagram - Poi però è stato tutto annullato! Mi dispiace perché mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me».

«La parola di un'amica può davvero aiutare in questo percorso, lo so bene - continua la modella - Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno, purtroppo è stato deciso cosi! Con tutto il rispetto del mondo, ma non condivido pienamente questa decisione. Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Dani nei miei confronti lungo il suo percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa nei miei confronti, non voglio passare come menefreghista e dirvi che al contrario, sarei stata la prima a far sentire a Daniele tutto il mio appoggio. Vi abbraccio».