GF Vip, scontro tra Filippo Nardi e Pupo: «Non dici mai una cosa sensata»

Scontro al GFVip tra Filippo Nardi e Pupo : «Non dici mai una cosa sensata». Durante la diretta di lunedì 14 dicembre il conte ha tolto la possibilità di essere immune a Tommaso Zorzi, una scelta che non è piaciuta al cantante che lo ha attaccato dallo studio.

I nuovi arrivati hanno dovuto scegliere chi tra gli storici avesse diritto all'immunità. La catena di salvataggio ha assegnato l'immunità a Rosalinda e la scelta è stata fatta di comune accordo da Filippo Nardi e sonia Lorenzini. Entrambi scelgono di non rendere immune Zorzi perchè troppo forte. Dallo studio Pupo insorge «Dire a uno che non gli si dà l'immunità perché lo salva il pubblico è più falso che dire un cattiveria » . Filippo però non ci sta e parte all'attacco: «No Pupo, ora spieghi bene quello che vuoi dire... non dici mai una cosa sensata. Incomprensibile quello che stai dicendo».

Signorini corre in difesa del suo opinionista, ma sui social è standing ovation per Nardi



