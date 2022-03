GF Vip, la finale di oggi 14 marzo:Jessica quinta finalista. Giucas eliminato. La diretta minuto per minuto su Leggo.it

GRANDE FRATELLO VIP, LA DIRETTA DELLA FINALE DEL 14 MARZO

23.10 Davide sfida Lulù, quindi Jessica sfiderà Delia

23.08 A pescare il piramidale gold è: Barù che arriva dritto all'ultimo televoto a tre. Barù può dare a uno dei 4 finalisti la possibilità di scegliere chi sfidare e dà la possibilità a Davide

22.56 Iniziano i duelli al televoto: 4 di loro si sfideranno in due duelli, chi pescherà il piramidale con la base d'oro sarà invece immune

22.55 Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri e Jessica Selassiè pronti a sfidare la sorte

22.51 Tra Giucas e Jessica a lasciare la casa è Giucas Casella. Jessica quinta finalista con il 70% delle preferenze

22.50 E' il momento di conoscere l'esito del primo televoto

22.43 Jessica, Clarissa e Lulù di nuovo insieme, pronte per un'esibizione canora molto colorata

22.38 Clip sulle sorelle Sellassiè

22.27 Signorini: «Leggo che sei separata in casa se vuoi ti presto Alex Belli?». La Blasi ride

22.24 In studio Ilary Blasi per la promozione dell'Isola dei Famosi: «Alfonso ti devo fare i complimenti, però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio», la risposta di Signorini; «Forse ricomincio a trombare»

22.18 Vipponi freezzati, entra James a salutare il padre

22.16 Sorpresa in vista per Giucas, fuori dalla casa c'è il figlio James

22.11 Nella clip Lulù parla di Bacio tra Jessica e Lulù. Jessica smentisce: «Ha capito male, non c'è stato un bacio, non c'è stato un limone, ma le nostre labbra si sono sfiorate». Barù: «Non commento. In questi giorni ho fatto di tutto per farmi perdonare»

22.08 Clip sullo scontro tra Barù e le principesse Sellassiè

22.05 Clip su Giucas e Delia

22.05 Chiuso il primo televoto

22.01 Il conduttore chiede ai finalisti cosa provano in questo momento

21.59 Signorini snocciola un po' i nueri di qeusta edizione: «Dall'inizio di questo GF, 4500 ore di diretta»

21.57 Ingresso in studio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, rientra anche Signorini. Per la finale tra gli eliminati c'è anche Katia Ricciarelli

21.50 Clip sul best of di questa edizione

21.48 Vipponi freezzati, entra Signorini: «Sono voluto venire qui per dirvi grazie. Se siete qui è perchè ve lo meritae, il pubblico vi ama e questo vi deve dare una grande forza. io non voglio spendere altre parole, ci aspettano ore e ore di emozioni fortissime, buon divertimento. Vi volgio davvero bene, grazie»

21.46 Signorini entrerà nella casa:«In questi mesi, non è stato sempre facile entrare nel mood dell'intrattenimento, mi ispiro a una frase che dicevano sempre i miei nonni "Spesso la vita non è la festa che sognavamo ma finchè siamo qui balliamo"».

21.44 Si parte ha inizio la finale

21.40 Dopo 183 giorni nella casa sono rimasti solo 6 vipponi. Jessica e Giucas in sfida al televoto per l'ultimo posto disponibile

Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per i “vipponi” che, dopo mesi lontano dai propri affetti, li potranno riabbracciare: per Davide i suoi genitori, per Delia la madre e per Giucas il figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù saluteranno l’importante esperienza esibendosi con una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di Lady Marmalade.