Gf Vip. Flavia Vento, malore nella Casa poi le urla improvvise. Coinquilini spaventati. Pochi minuti fa, la showgirl si è sentita poco bene durante la cena, facendo preoccupare gli altri concorrenti. Ma andiamo con ordine.

Già in mattinata, Flavia Vento aveva pianto, manifestando la voglia di andarsene. Stasera la situazione sarebbe precipitata all'improvviso. La gieffina è uscita in giardino, dicendo di avere un forte attacco d'ansia. Gli altri concorrenti hanno cercata di aiutarla, ma lei, molto agitata, ha spiegato: «Voglio andarmene, voglio tornare dai miei cani». A quel punto, la contessa Patrizia De Blanck sbotta: «Ma è passato solo un giorno, ma non rompere con questi cani. Se te ne vai non ti richiamano più». Flavia Vento, allora, ha iniziato a gridare: «Ma se sono troppo sensibile per stare qui?».

I coinquilini restano basiti. Poi quando la gieffina entra in confessionale, commentano l'accaduto. «Ha degli sbalzi d'umore improvvisi, forse se non ce la fa è giusto che torni a casa».

Ultimo aggiornamento: 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA