Gf Vip, Flavio Briatore ha scritto una lettera per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sta per ricevere una lettera da Flavio Briatore. Questa sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, la conduttrice potrebbe ricevere una lettera dall'ex marito dopo i recenti screzi tra i due avvenuti a suon di interviste e confessioni nella casa.

Secondo quanto riporta TvBlog nel corso della serata Elisabetta riceverà una lettera scritta da Flavio di cui però non si conosce il contenuto. Tra i due ultimamente non ci sono stati bei momenti. Dopo le dichiarazioni di Elisabetta in cui ammetteva che la vita con Flavio non è sempre stata facile, l'imprenditore ha risposto parlando dell'alto tenore economico di vita dell'ex moglie. Poi è intervenuto sul rapporto con Petrelli provocando la Gregoraci e portando sempre il discorso sul lato economico cosa che ha fatto andare su tutte le furie la conduttrice calabrese che aveva tuonato: «Ora vomito tutto».

Per ora Elisabetta non è più tornata sull'argomento e stasera qualcosa potrebbe nuvamente cambiare tra i due. Che dia una lettera di riconciliazione e supporto?

Ultimo aggiornamento: 19:41

