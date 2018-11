Gf Vip, Giulia Salemi e Francesco Monte confessano il bacio: ma Signorini li attacca

Martedì 6 Novembre 2018, 00:23 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 07:06

Dopo la notte passata in suite tra Francesco Monte e Giulia Salemi le cose non sembrano essere cambiate. La Salemi rincorre e Monte come sempre scappa. I due, nonostante l'attrazione reciproca, non riescono a trovare la giusta serenità per andare oltre l'amicizia e Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018 mette il dito nella piaga e stuzzica la coppia.Giulia Salemi prova a giustificarsi, ma Signorini passa all'attacco: «Sei un tappetino persiano, anzi sei uno zerbino! Non va bene così», anche Monte prova a dire la sua,ma Signorini ne ha anche per lui «se non sei interessato a Giulia lasciala stare e non la illudere». Monte è infastidito, Signorini: «Non potete innervosirvi se vogliamo sapere di voi, siete al Grande Fratello se volevate la privacy ve ne stavate a casa vostra». Applausi del pubblico. Monte e la Salemi infine ammettono di essersi baciati «Lasciatemi lavorare», scherza Giulia «se fate così io ogni lunedì devo ricominciare».