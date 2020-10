Dayane Mello, Francesco Oppini sbotta al Gf Vip dopo la nomination: «Arrogante e bugiarda»

Brutta lite nella notte tra Francesco Oppini e Dayane Mello. Nella casa del Grande Fratello Vip sono partite le scintille dopo la motivazione che avrebbe dato Dayane per la nomination di Francesco. A Oppini non è andata giù e ha affermato: «Posso dire che sei arrogante, bugiarda e anche aggresiva?».

Dayane ha replicato appellando Oppini con "Amore", ma lui è sbottato: «Amore mio ci chiami qualcun altro!». La Mello ha spiegato di averlo nominato a malincuore, perché nell'ultimo periodo lui si sarebbe allontanato da lei e il loro rapporto avrebbe subito un calo: «non ho niente contro di lui ma è arrivato il momento di fare per affinità», ha spiegato la concorrente ad Alfonso Signorini. A Francesco però la motivazione non è piaciuta: «Se per te un mese e mezzo vissuto qua dentro non vale niente e arrivi a dare una motivazione come quella che hai dato è una motivazione ridicola».

La discussione si è accesa dopo la diretta, quando tutti gli inquilini si sono trovati a tavola a cenare. Più volte c'è stato uno scambio di battute, quando poi alla fine la situazione è degenerata. Oppini inizia a provocarla chiedendo di raccontare a tutti gli altri quale è la cosa giusta secondo lei, Zorzi chiede spiegazioni ma Francesco dice che non sarà lui a raccontarlo e se vorrà lo farà Dayane, ma poi conclude: «Quando un amico mi ferisce ci rimango male, ricordatelo. E per me tu eri un'amica».

Ultimo aggiornamento: 16:09

