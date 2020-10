Gf Vip, Franceska Pepe litiga con una delle autrici: «Voleva un autista ma la produzione non lo ha mandato»

Frasceska Pepe litiga (anche) con un'autrice del Grande Fratello Vip. Durante la diretta della trasmissione la modella è arrivata in ritardo confessando poi il motivo: una brutta lite con una delle autrici del programma con la quale sarebbe addirittura quasi giunta alle mani.

Con la solita calma Franceska ha spiegato, con giri di parole, cosa è accaduto, senza però arrivare al nocciolo della questione chiarendo il motivo della discussione. La Pepe ha parlato di metodi poco rispettosi, ha affermato che l'autrice ha alzato la voce, con stupore e ironia di Signorini che ha ascoltato il suo racconto. A rivelare cose è successo dietro le quinte è Gabriele Parpiglia: «Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione».

Il giornalista ha spiegato l'accaduto a Casa Chi, continuando: «L’agente ci ha detto che lei non vuole più andare al GF, non vuole nemmeno partecipare come pubblico. Tesi confermata dalle storie Instagram dove ha definito tutti “vergognosi e casa di pazzi”».

