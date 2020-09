Gf Vip, Gabriel Garco: Vladimir Luxuria commenta il coming out: «Tanti attori si fingono etero»

Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko: «Tanti attori costretti a fingersi etero». In una delicatissima e commovente lettera ad Adua Del Vesco, Garko non ha parlato esplicitamente ma con quel suo "segreto di pulcinella" si è liberato di un peso che portava con sè da troppo tempo.



Nella lettera che Gabriel Garko ha scritto per Adua, l'attore parla di aver finalmente trovato pace, di aver preso per mano il bambino che aveva dentro di sé e nascosto per troppo tempo e portato alla luce: «Ora vorrei vivere la mia vita. Con te come amica. Esiste un'altra favola che ho vissuto da solo e che tanti chiamano il segreto di pulcinella. Vorrei poter dire perché è stato un segreto». Garko non fa esplicitamente coming out ma parla del "segreto di pulcinella", quindi di qualcosa che tutti nell'ambiente sapevano. A confermare le sue parole Patrizia De Blanck: «Gabriel ha fatto coming out ma noi lo sapevamo. Tutti lo sapevano, ma il fatto che dalla bocca di Gabriel esca fuori e lo dica, l'ho trovato molto bello».



La storia di Gabriel Garko ha commosso tutti e su twitter anche Vladimir Luxuria ha voluto far sentire la sua vicinanza, sottolineando però che nel mondo dello spettacolo questo è ancora un argomento tabù: «#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi».

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA