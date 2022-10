Gf Vip, Gegia contro la Fiordelisi dopo la nomination: «Zocc***a». È bufera sui social

Nuova bufera si sta abbattendo su Gegia dopo la diretta del Gf Vip di lunedì sera. L'attrice è finita al televoto diretto dopo la nomination di Antonella Fiordelisi. Tra le due non c'è mai stato feeling, con l'influencer che non ha mai nascosto la sua avversione verso la comica dopo il caso Marco Bellavia.

GF Vip, Pamela Prati e la verità su Mark Caltagirone: «Volevo togliermi la vita. Ho sofferto di anoressia»

GF Vip, Gegia shock contro la Fiordelisi dopo la nomination: «E' una zocc*». E' bufera sui social (Credits uff. st. Endemol Italia)

L'antipatia

Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto la sua antipatia nei confronti di Gegia soprattutto dopo quanto accaduto con Marco Bellavia. Per l'influencer l'attrice non ha ancora capito la gravità delle sue esternazioni ( fatti ricoverare ndr) nei confronti dell'ex Bim Bum Bam e spesso ha sottolineato la sua insensibilità.

Gegia, almeno in diretta, ha cercato sempre di mitigare tutto parlando di accanimento della Fiordelisi nei suoi confronti, ma al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip, dopo i saluti di Alfonso Signorini, ha commesso un nuovo passo falso.

Le parole di Gegia

Parlando di nomination con Carolina e Nikita, Gegia ha detto: «Io non ho preso nomination, a me mi ci ha mandato direttamente la zocc*letta». Le parole sono state subito immortalate e condannate dal pubblico di twitter che ne chiede l'espulsione immediata.