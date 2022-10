Marco se n'è andato, ma forse ritornerà. Al Gf Vip non detta l'ultima parola e se ieri abbiamo assistito al grande ritorno in studio di Ginevra Lamborghini, nonostante l'esclusione dal reality, settimana prossima potrebbe essere il caso di Marco Bellavia. Intanto però il caso dell'ex conduttore di Bum Bum Bam, che la settimana scorsa ha chiesto di uscire dalla Casa in accordo con la produzione per il bullismo subito da parte di alcuni compagni, continua a far discutere.

Gf Vip, la dichiarazione choc di Gegia su Marco Bellavia: «Voleva fare cose a letto con me»

Se ieri Giovanni Ciacci si è pubblicamente scusato con Alfonso Signorini e il pubblico per il suo comportamento, poche ora fa Gegia ha fatto una dichiarazione molto grave sul conto di Marco Bellavia.

In salone con Charlie Gnocchi, la comica ha esordito: «Con questo fatto di Marco tutti dicono ‘che merd* che è Gegia’». In realtà, secondo la ricostruzione dell'attrice, le cose sarebbero andate ben diversamente.

«Voleva fare cose nel letto! – ha dichiarato senza mezzi termini – Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘sei matto? Tu non stai bene’. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso». Ecco così spiegato, nella versione di Gegia, il motivo delle sue esternazioni contro Marco.

Le parole della concorrente non sono sfuggite al pubblico, che all'unanimità si è alzato in difesa di Marco, dichiarando di non credere alle parole di Gegia. Questa dichiarazione diverrà senz'altro un caso e lunedì Alfosnso Signorini potrebbe chiedere di rivedere i filmati delle vecchie puntate per chiarire il caso e fugare ogni dubbio.