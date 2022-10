Gf Vip, Gegia a Pomeriggio 5: «Segnalata dall'Ordine degli Psicologi? E vabbè, mi cacciassero...»

Ospite a Pomeriggio 5, Gegia, ormai ex gieffina del reality in corso, ha parlato della segnalazione ricevuta dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Marco Bellavia. «E vabbè mi cacciassero» dice senza freni Gegia contro le accuse dell'Ordine, riprese dalla conduttrice. Da psicologa, l'ex concorrente avrebbe dovuto capire e mettere in pratica la sua professionalità con Marco Bellavia, affetto da depressione, su cui si è scatenato un vero e proprio caso mediatico per essere stato isolato in Casa.

La risposta choc

«Mi spiace che reagisci così, con questa indifferenza Gegia ad una notizia così importante» replica Vladimir Luxuria. «Io non pratico come psicologa, ho preso la laurea a 42 anni» continiua Gegia giustificando la sua risposta. Sul caso si tornerà a parlare nelle prossime puntate.

L'amore 'nascosto'

Memet o non Memet: questo è il dilemma. Sarà un secondo Mark Caltagirone? «No, esiste» risponde Gegia, ormai ex gieffina del reality in corso, continua a parlare del suo amore, che vive in Turchia, su cui molti dubitano. Sempre a Pomeriggio 5, Gegia parla del suo amore: «C'è, c'è, prima di partire mi ha chiamata dicendomi : Ti amo». Resta però un alone di mistero sul presunto fidanzato che, finora, non ha dato grandi dimostrazioni se non con un video. E, quindi Vladimir chiede esplicitamente a Gegia: «Fatti mandare un video in cui ti dice che ti ama». Arriverà?