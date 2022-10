Gf Vip, Giaele De Donà nei guai. L'ex moglie di Bradford rivela: «Lei era l'amante»

Giaele De Donà ha subito conquistato l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip. La vippona è entrata all'interno della Casa più spiata d'Italia con la voglia di raccontare i dettagli piccanti relativi alla sua vita privata nel suo matrimonio con l'imprenditore Bradford Beck. Ma il suo amore libero continua a trovare smentite.

L'ex moglie di Bradford

Dopo essere stata sbugiardata da Francesco Chiofalo che ha assistito alle scene di gelosia da parte del marito, Giaele De Donà viene smentita anche dall'ex moglie di Bradford Beck. Hetielly Godoi, infatti, modella 37enne che è stata sposata con l'imprenditore dal 2012 al 2020, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo smentendo il fatto che possano essere una coppia aperta e calcando la mano sulla concorrente del Grande Fratello Vip per il suo comportamento.

La smentita

Mentre il pubblico e i vipponi di Alfonso Signorini sono sempre più insospettiti su quale tipo di rapporto leghi Giaele De Donà a suo marito, il gossip all'esterno del loft di Cinecittà si fa sempre più acceso. Sì perché il ricchissimo Bradford Beck alle sue spalle ha una separazione con la modella brasiliana Hetielly Godoi che ha voluto chiarire alcuni aspetti legati al suo ex marito, smentendo categoricamente le dichiarazioni di Giaele. «La verità non è quella che Giaele dice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua».

La verità

Hetielly Godoi ha spiegato che negli anni di matrimonio con l'imprenditore, lui non ha mai sperimentato l’amore libero: non hanno mai avuto rapporti a tre, o con altre persone. «Non fa per lui!», ha sottolineato la modella, che ha poi definito Giaele una persona volgare che tempo fa avrebbe addirittura condiviso delle proprie foto su un sito particolare dove però ora sono state rimosse. Giaele era l'amante di Bradford e Hetielly ci tiene a ribadirlo: «Mi tradiva da due anni. Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Se non avessi ricevuto quella telefonata probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato a essere amanti per tutta la vita». Dichiarazioni che riaprono il caso Giaele De Donà, già aspramente criticata sui social e all'interno della Casa per la sua relazione... Alfonso Signorini tornerà ad affrontare il tema in studio?