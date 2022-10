Gf Vip, Giaele De Donà sbugiardata da Francesco Chiofalo: «Coppia aperta? Se, vabbè»

L'amore libero torna a infiammare il gossip relativo al Grande Fratello Vip. Dopo la telenovela del triangolo amoroso che ha appassionato milioni di italiani nell'edizione precedente, ecco che l'argomento torna a essere affrontato grazie a Giaele De Donà che ha dichiarato (più volte) di vivere una relazione aperta con suo marito. Ma Francesco Chiofalo smentisce categoricamente la vippona.

La smentita

Mentre tutti fantasticano sul fatto che Giaele De Donà possa essere la nuova Alex Belli all'interno della Casa più spiata d'Italia, c'è chi smentisce quanto dichiarato dalla donna sposata con il miliardario americano Brad Bredford. A smascherare la concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ci ha pensato Francesco Chiofalo, che ha svelato alcuni retroscena inediti sulla coppia. «Mi voglio omologare anche io e parlare del Gf Vip. In particolare voglio dire una cosa su una concorrente. Non sapevo se dirla o no, ma ho deciso di dirla. Il concorrente in questione di cui ho deciso di parlare è Sofia Giaele De Donà. Questa ragazza che io per altro conosco. Lei dice di essere sposata con un americano miliardario e sono una coppia aperta. Praticamente fanno le cose a tre, a quattro, lei può andare con altri uomini e lui con altre donne. Ragazzi questa è completamente una ca**ata».

L'aneddoto

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha partecipato a una cena in cui era presente anche l'influencer romano, ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show. Francesco Chiofalo ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver assistito a scene molto diverse da quelle raccontate nel loft di Cinecittà dalla nuova vippona di Alfonso Signorini. «Vi racconto un aneddoto successo qualche tempo prima di entrare nella Casa, circa due settimane prima che lei entrasse. Stavamo ad una cena, io avevo Sofia Giaele davanti a me, accanto il marito. Ogni volta che io parlavo con Sofia il marito mi guardava negli occhi imbruttendomi, super geloso. Voglio dire, strano. Se sono una coppia aperta il marito doveva quasi essere lusingato che parlavo con la moglie e magari perché no propormi di fare una cosa a tre. Invece no, si ingelosiva. Ve lo dico io è una grande ca**ata non sono una coppia aperta, il marito è una persona normalissima che se vede un uomo che ci prova con la sua donna si inca**a come una bestia. Quindi di che parliamo? Probabilmente lei ha detto questa caz*ata perché non ha niente da dire nella Casa e doveva inventarsi qualcosa per fare dinamiche. Tutto qua».