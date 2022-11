Sofia Giale Da Donà è stata tradita da suo marito Brad? Ci sarebbero delle foto di una festa a Los Angeles con il marito di Giale in mezzo a delle bellissime modelle. «Per me è una ripicca di mio marito per quello che ha visto qui dentro alla Casa con Antonino». E a proposito del rapporto con l'ex compagno di Belen Rodriguez: «Comincio a perdere un po’ il controllo. Ma anche da parte sua...».

Alfonso Signorini ride e chiede ad Antonino cosa è successo sotto quel piumone? «Ci siamo innamorati e abbiamo fatto l’amore». Lui ride e non è l'unico. «Solo grattini», assicura lei.

Poi si torna sulle foto incrimate che Giale non ha ancora potuto vedere. «Ho pensato molto a quelle fotografie. Ho pensato seriamente fosse una sua vendetta. Ma credo anche che se ci fossero dei problemi, per come lo conosco, mi manderebbe un video, una lettera». Poi ha pensato anche: «Mi darebbe fastidio se fosse andato via con una sola persona, non se a una festa si diverte».

Poi Alfonso Signorini mostra finalmente le foto che mostrano Brad in compagnia di bellissime modelle durante una festa a Los Angeles. Ma la prima cosa che nota Giaele è un'altra: «Ma la fede? Questo si mi che mi dà fastidio. Nessuno gli dice di non divertirsi ma devono sapere che è sposato».

Alfonso poi coinvolge anche le sue opinioniste. Comincia la signora Bonolis: «Io sono preoccupata per Giaele. La sceneggiatura sta scricchiolando. Il problema è la fede rispetto a quello che fa lei nella Casa? Ma dai per favore». Per Orietta Berti la fede non l'ultimo dei problemi: «Mio marito il giorno dopo il nostro matrimonio si è tolto la fede perché gli dava fastidio. Poi l’ho tolta anch’io. La fede non c’entra niente…».

Alfonso poi mostra un'altra foto. Una foto in cui Brad va via in macchina con un'altra donna. «È la mia migliore amica - assicura Giaele - Conosco bene la mia migliore amica e sono sicura che non mi farebbe mai un torto così grande». Ma in studio nessuno ci crede...

Alfonso Signorini poi parla anche di un gossip passato, di un flirt tra Giaele e Flavio Briatore. Flirt smentito dall'imprenditore con una battuta: «Sofia chi?».

Battuta che non è piaciuta a Giaele: «Flavio ciao, eccomi sono quella delle foto di Forte dei Marmi, quella che hai conosciuto in Sardegna se ti fossi dimenticato di me...»