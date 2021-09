Gf Vip, Gianmaria ci riprova con Soleil. Ma l'influencer non ci casca: «Sei un uomo piccolo. Mi vergogno per te»

Si torna a parlare dei due ex più incattiviti della casa. Gianmaria Antinolfi non ce la fa più e minaccia la sua uscita, Soleil rimane ferma nelle sue accuse. Alfonso torna nella casa del Gf Vip e separa i due ragazzi. L'imprenditore, ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello, ha confidato ad Amedeo Goria l'intenzione di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ma il conduttore vuole dargli la parola: «Gianmaria io credo che questa sera sa un po' il tuo momento, finalmente puoi difenderti. La scorsa settimana sei stato travolto dalle parole di Soleil. Ora vuota il sacco».

«Dopo quello che è succeso la scorsa sera sono stato zitto perchè ero troppo arrabbiato. A prescindere da tutto noi ci siamo voluti e ci vogliamo bene. Mi spiace se a volte ho anteposto i miei bisogni alle sue esigenze. Sono colpevole vero: sono colpevole di aver provato sensazioni meravigliose, sono colpevole di essere stato un uomo innamorato».

L'influencer lo schiaccia

Ma Soleil non ci sta e risponde a gran voce: «Sono tanto ferita; averlo sentito parlare di cose nostre private mi ha fatto schifo. L'unico mio errore è stato provare qualcosa. Posso dirti una cosa? Io sono ferita dalla falsità che c'è intorno a te. Sai quanto credo nel karma ho cercato scusanti ai tuoi atteggiamenti ho pensato che la tua insistenza fosse dovuta al tuo affetto forte. Ma non sono mai andata in giro a dire certe cose. Sei un uomo piccolo. Ti perdono ma tu devi farla finita».

Antinolfi ci ripensa e chiede scusa

A questo punto l'imprenditore napoletano comincia a tremare e a ritrattare le sue "certezze": «Devo chiederti scusa. Mi spiace averti delusa ho sbagliato a raccontare quelle cose», ma lei non vuole sentirne proprio e continua ad alzare la voce. Fino a quando non è Alfonso a prendere la parola per riportare Soleil, che si era un po' immolata troppo nella parte della santarellina, alla realtà ricordandole che anche lei deve la sua fama ai suoi ex fidanzati.

L'influencer infatti è diventata famosa dopo aver partecipato a Uomini e Donne dove trovò l'amore che però perse qualche mese dopo... Da lì in poi una carriera tutta flirt e reality show.