Gf Vip, entra Gianmaria Antinolfi e a "sorpresa" trova la sua ex Soleil Sorge: cala il gelo nella casa

Gianmaria Antinolfi, imprensitore napoletano ma più conosciuto per i suoi flirt che per le sue capacità lavorative. Ex di Dayane Mello e Belen si presenta come amante delle donne e che piace molto alle donne Gianmaria. Ma secondo Sonia, opinionista del Gf Vip, per lei «è troppo giovane» e Adriana aggiunge «bello partenopeo ma io non amo troppo quelli che si vantano delle consuiste, forse è qui per cercare se stesso».

Gf Vip, entra Antinolfi e incontra la ex, cala il gelo

Tra le ex non poteva certo mancare una concorrente che già è entrata nella casa, non sia mai che la serpe Signorini risparmi liti e dinamiche da brivido già solo alla partenza. Gianmaria è ex di Soleil Sorge.

«Avete avuto una storia voi due?» chiede Alfonso e lui «Sinceramente no, è stato un flirt».

E subito Sonia interviene «E scusa quale è la differenza?»

Ma nel frattempo Lulù mentre si liscia i capelli («erano troppo in disordine») apprezza «Si è sufficientemente bono», ma Clarissa non è daccordo.