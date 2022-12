Gf Vip, Ginevra Lamborghini ha il Covid? «Finge per incontrare Antonino»: le accuse dal web. Stasera entrano Riccardo Fogli e Milena Miconi

Torna in onda per il suo solito primo appuntamento settimanale (dopo la puntata speciale di sabato) il Gf Vip. Stasera in tv, 12 dicembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21.40 il reality condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opinioniste. Al televoto, quindi a rischio eliminazione, sono due veterani della casa: Charlie Gnocchi e Attilio Romita, che con la sua vicinanza a Sarah Altobello sta facendo davvero discutere.

Gf Vip, le anticipazioni di stasera

E se un concorrente lascia il loft un altro anzi due, sono pronti a varcare la porta rossa e a mettersi in gioco tra le mura della casa piu' spiata d'Italia: si tratta di Riccardo Fogli e Milena Miconi.

Sarebbe dovuta tornare nuovamente nella casa anche Ginevra Lamborghini che era stata squalificata per alcune frasi dette su Marco Bellavia. Ora però la produzione la rivuole dentro per mettere un po' di pepe nella casa. Da quando è uscita non si è fatto altro che parlare del suo rapporto con Antonino Spinalbese. Fra i due sarebbe nato l'amore? Il feeling c'è, ma l'ex di Belen non ha per questo messo da parte il suo animo da conquistatore e così tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli, non si è risparmiato.

Ginevra ha il Covid?

Ma i piani della produzione di creare dinamiche con l'ingresso della sorella di Elettra sono in bilico: Antonino non sta bene e Ginevra Lamborghini ha il Covid. Il vippone deve uscire dalla casa per fare degli accertamenti medici, la cisti al coccige gli si è infiammata troppo e probabilmente dovrà essere asportata. E per quanto riguarda la Lamborghini, durante la quarantena, Ginevra ha scoperto di essere positiva al Covid-19 come svelato durante il collegamento con Alfonso Signorini nel corso della diretta di sabato. Ovviamente non possiamo sapere fin quanto Ginevra Lamborghini resterà positiva al Covid, per questo motivo Alfonso Signorini sabato ha messo le mani avanti: «Ginevra sei ancora convinta di entrare nella Casa se sarai negativa dal Covid?». Lei ha risposto: «Se il Covid me lo permette sì!».

Le accuse dal web

Ma il web non crede a tutto questo. Sono diversi infatti quelli che, proprio in queste ore, l’hanno accusata di avere finto la positività al Covid per poter posticipare il suo ritorno nella Casa. Ma perché avrebbe dovuto far tutto ciò.

Semplice tra qualche ora, Antonino dovrà temporaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà per sottoporsi a un intervento chirurgico e resterà fuori per 5 giorni, almeno. Se l'allontanamento di Spinalbese fosse confermato, il rientro di Ginevra non avrebbe alcun senso visto l'intento della produzione di farli incontrare di nuovo.

La replica

Ma di fronte alle accuse Ginevra ha deciso di non restare in silenzio. Nel corso di una diretta Instagram di qualche ora fa, la ragazza ha voluto mostrare l'esito del suo tampone che ne attesta la positività. «Parliamo di cose serie e non di freg**ce”. Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta?». Poi come se non bastasse la Lamborghini ha mostrato i medicinali che sta prendendo: «Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno»

Prossimi appuntamenti

Protagonista della puntata, poi, potrebbe essere ancora una volta Antonella Fiordelisi, che continua a litigare e a discutere con tutti.

Il Gf Vip tornerà poi in onda, anche per questa settimana, sabato 17 dicembre.