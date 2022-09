Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip che ha fatto il suo ingresso in diretta durante la puntata di lunedì sera. Tra le sorelle i rapporti sono più che freddi, è la stessa Ginevra ad ammettere di non essere stata nemmeno invitata al matrimonio della sorella.

Gf Vip, Signorini lancia una frecciatina in diretta ad Adriana Volpe: lei lo ignora, poi pubblica un post

GF Vip, rapporti tesi tra Elettra e Ginevra Lamborghini «Motivi gravissimi». Perchè hanno litigato?

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha confermato che i rapporti con la sorella, Elettra Lamborghini, non sono idilliaci: «Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui».

Sui motivi della rottura tra le due sorelle impazza il gossip ma non c'è una conferma ufficiale. Si parla di «Motivi gravissimi», che hanno spinto Elettra Lamborghini ad allontanare la sorella Ginevra dalla sua vita, ma nulla di concreto e che spieghi una frattura così grave tra le due.