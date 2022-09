Gf Vip, Ginevra Lamborghini in lacrime dopo il confessionale su Elettra: ecco perchè

Momento di crisi per Ginevra Lamborghini. Appena uscita dal confessionale della casa del Gf Vip, la sorella di Elettra ha iniziato a piangere in modo disperato. A confortarla è arrivato subito Giovanni Ciacci che cercava di confortarla mentre lei piangeva a singhiozzi. Nella scorsa puntata, Ginevra è stata diffidata dai legali della sorella Elettra, per cui non può parlare del suo rapporto con lei. A quanto pare, nonostante la diffida, le è stato chiesto di parlare ancora del suo rapporto con Elettra con la quale non parla dal 2019. E, ovviamente, sui social impazzano le polemiche.

Mentre Ginevra piangeva, alcuni hanno notato che la ragazza ha pronunciato qualche frase sulla sorella Elettra. Ginevra avrebbe detto: «Io ogni tanto una speranza ce l’ho». Il popolo del web, però, sentenzia che la ragazza dovrebbe proseguire serenamente il suo percorso senza essere condizionata da nulla.

I DUBBI

I fan del Gf Vip si sono chiesti quali siano i motivi della rottura nel rapporto tra Ginevra e la sorella Elettra Lamborghini. L’ingresso di Giaele De Donà è servito a fare chiarezza. Lei stessa, infatti, ha parlato con Sara Manfuso e Elenoire Ferruzzi ha raccontato cosa è successo veramente e come mai Elettra non sia intenzionata a riallacciare i rapporti con la sorella: «Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è».

I DETTAGLI

Giaele ha poi aggiunto che Ginevra sarebbe invidiosa del successo della sorella: «Ginevra si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. Ma, amore, le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità!».