Gf Vip, Giucas Casella riabbraccia la cagnolina Nina e si commuove: «La mia compagna di vita»

Sorpresa per Giucas Casella nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. Il "mago" ha avuto l'opportunità di riabbracciare la sua cagnolina Nina, a cui è molto legato. Prima, però, le ha rivolto un messaggio: «Tu sei la mia compagna di vita, non ti abbandonerò mai, ti amo». Dopo questa "dichiarazione d'amore", a Giucas è stato concesso di incontrare la cagnolina all'esterno della casa, dove - commosso - ha preso in braccio la sua Nina. Molto emozionato anche Alfonso Signorini, che ha detto: «Guardate quanto amore ci danno gli animali, i nostri amici a 4 zampe sono dei compagni di vita meravigliosi».

