Gf Vip, è caccia al fidanzato per la cagnolina di Giucas: ma lui non approva e minaccia Signorini

«Trovate un fidanzato per Nina». Questo l'ultimo appello fatto da Giucas Casella al Gf Vip. E Nina non è una sua amica o sua figlia ma la jack russel dell'ipnotizzatore più famoso d'Italia. Stasera Alfonso Signorini torna sull'argomento. Nella scorsa puntata il conduttore aveva lanciato uno scherzo a Giucas. Il prestigiatore aveva chiesto ad Alfonso di portargli Nina dentro la casa, ma Signorini ha spiegato che era impossibile. «Ora Nina si sta accoppiando con un labrador». Il grido d'allarme di Giucas. «Ma no come è possibile lei è piccolina». Giuseppe oggi, fido assistente di Giucas, ha mandato un video messaggio a Giucas. «Vedi Nina sta qua e sta bene. Ha trovato un fidanzato guarda quanto è bello». In video appare un bellissimo labrador nero che bacia la jack russel, che è tenuto da una proprietaria. «Questa cagnetta è una gran maledecutata e neanche è pura è una meticcia. Io ho fatto accoppiare il mio Maciste con tanto di pedigree e lei è una bastardina». Alfonso però vuole saperne di più. «Scusa Giucas ma quindi non ha il pedigree?»

Gf Vip, Giucas minaccia Alfonso

«Ma che ne so io che me ne frega del pedigree», ma secondo giucas comunque il suo cane è assolutamente un jack russel con tanto di pssaporto.

Appurata la discendenza ora la redazione dle Gf Vip è piena di richieste di fidanzamento con Nina. «Giuseppe lascia perdere tutte queste lettere. Nina è solo mia». E poi il mago chiede di vedere la sua Nina ma Alfonso gli dice che oggi non si può, allora Giucas forse per la vicinanza cn la Cipriani minaccia il conduttore. «Se non me la fai vedere ti addormento». Alfonso è pronto «vai dai fallo», ma la gag è rimandata alla prossima settimana.