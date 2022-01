Gf Vip, Giucas Casella sulla compagna Valeria: «Innamorato è una parolaccia»

La compagna di una vita. Sono 41 anni che Valeria è al fianco di Giucas Casella ed è una donna da palcoscenico, è doppiatrice di Miranda di Sex and The City tanto per dirne una, ma il loro è un amore vero.La sorpresa stasera è per l'ipnotizzatore. In mistery room lo attende il racconto della sua relazione. «Ci siamo conosciuti a Montecatini lei era una Signorina Buonasera» quindi Alfonso chiede «vi siete innamorati?», Giucas però non tradisce mai: «No, innamorati è una parolaccia». Ovviamente intendeva dir altro, ma la risata è partita. Ma è il momento di tornar seri. Un amore che è nato con il tempo. «Sono sempre stato un farfallone e quindi ho capito dopo qualche anno che potesse essere lei la donna giusta. La penso continuamente». Un Casella riservato, che non vuole spogliarsi dalle corazze dell'uomo delle risate facile, non vuole mostrare il cuore il siciliano Giucas. Signorini gli tira fuori le parole dalla bocca: «La ami ancora?», non ha dubbi Casella.

APPROFONDIMENTI BOTTA E RISPOSTA Gf Vip, Manuel Bortuzzo attacca Katia: «Non ho apprezzato certe... LO SCONTRO Gf Vip, Sonia Bruganelli scintille con Nathalie Caldonazzo: scatta la... TELEVISIONE Gf Vip, la verità su Enzo Paolo Turchi e il rapporto con...

Gf Vip, la storia tra Giucas e Valeria

Poi si torna al momento in cui è nato James, volta in cui Valeria è stata tradita. «Carol è venuta in Italia e mi ha chiesto di vederci e o per evitare di farmi beccare dai fotografi l'ho fatta venire a casa mia, parlando parlando abbiamo fatto l'amore», quindi il consuttore incalza: «Quindi l'hai tradita?», Giucas è fermo nella sua risposta: «No non l'ho tradita è nato James che è la cosa più bella della mia vita». Valeria ha dimostrato sempre di essere una gran donna anche decidendo di perdonare il tradimento del compagno: «Valeria è una grande donna perchè intorno a me tutti si lasciano e lei invece tiene in piedi questa storia in maniera egregia. Grazie di esistere Valeria»