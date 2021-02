Grande Fratello Vip, mamma Fariba a Giulia Salemi: «Pierpaolo mi piace». Elisabetta Gregoraci lascia lo studio

Giulia Salemi incontra mamma Fariba. Nonostante la promessa di non intromettersi, la madre della concorrente del Gf Vip decide di intervenire e dire la sua. «Quando hai problemi, qualche malinteso, devi spiegarti una sola volta - ha detto Fariba a Giulia -. Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre mi facevano sempre i complimenti, per l'educazione. Ogni volta che dici "c...." mi ferisci, non dirlo più».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio salvata al televoto: il... LIVE NON E' LA D'URSO Walter Zenga a Live non è la D'Urso: «Ecco... GF VIP Tommaso Zorzi, incidente al GF Vip: «Non pensavamo ti fossi...

Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio salvata al televoto: il pubblico decide di non squalificarla

"Hai decifrato il lucchetto del mio cuore"... il primo incontro tra mamma Fariba e Pierpaolo non è andato così male... 😍 #GFVIP pic.twitter.com/HYZ9578Nuc — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2021

Poi l'incontro con Pierpaolo Pretelli. L'incontenibile Fariba dice: «All'inizio non mi piacevi, poi pian piano osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi Giulia, ogni giorno». L'ex "velino" risponde: «Anche io mi sto innamorando di lei». Elisabetta Gregoraci, in maniera sarcastica, si alza in piedi e fa finta di abbandonare lo studio. Fariba commenta: «Eli, voglio conoscere anche te!». Che sia il primo tassello per una famiglia allargata? A giudicare dalla reazione della Gregoraci sembrerebbe proprio di no.

Ultimo aggiornamento: 06:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA