Gf Vip , Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno sesso. Elisabetta Gregoraci reagisce così. A pochi giorni dalla prima notte di passione tra l'ex velino e l'influencer italo-persiana, le polemiche non accennano a placarsi. Se sono tanti i fan che fanno il tifo per la coppia dei Prelemi, c'è anche però chi non vede di buon occhio il nuovo amore nato nella Casa. Tra cui la famiglia dello stesso Pierpaolo .

Leggi anche > Gf Vip, prima notte di sesso tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. La regia costretta a staccare l'inquadratura

Ma come avrà reagito Elisabetta Gregoraci. Durante la sua permanenza all'interno del reality, tra lei e l'ex velino era nata un'amicizia speciale, fatta di abbracci e carezze affettuose. Ma mai neanche un bacio. La showgirl calabrese aveva detto che non si sarebbe spinta oltre e così è stato. Ma una volta, uscita dalla Casa è nata la nuova coppia.

E di sicuro se ne parlerà nella puntata di stasera. Peccato però che Elisabetta Gregoraci non sarà presente. L'attrice è infatti volata a Dubai per stare insieme al figlio Nathan Falco. E tra stories al mare e in piscina, Eli non ha rilasciato neanche un commento sulla notte di passione tra i due gieffini. Storia archiviata o gelosia rovente? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 15:48

