Grande Fratello Vip, Tommaso e Stefania contro Giulia: «Non fa nulla in casa, si è isolata con Pierpaolo»

Tutti contro Giulia Salemi. Gli inquilini della casa del Gf Vip si sono schierati compatti contro la Salemi, colpevole - secondo i vipponi - di pensare poco alle faccende domestiche. Dopo aver visto una clip in cui Tommaso Zorzi e Stefania Orlando criticano i suoi comportamenti, lei commenta: «Io sono stanca di esprimermi. Non mi aspetto più nulla, questa clip mi lascia senza parole. Io a Stefania ho sempre voluto bene, ci sono sempre stata per lei. Da tre settimane non sto bene e lei mi prende in giro». La Orlando risponde: «Da quando stai con Pierpaolo ti sei molto allontanata da noi, ti sei auto-isolata». Sulla stessa linea Zorzi: «Ti sei voluta isolare tu, non siamo noi a esserci svegiati un giorno tutti contro Giulia».

Basta un motivo banale per scatenare la diffidenza altrui... Giulia è apertamente in rotta di collisione col gruppo. Anche Pierpaolo va inevitabilmente incontro allo stesso destino? #GFVIP pic.twitter.com/QBFBoO0tui — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Parlando di un litigio avvenuto in settimana, quando Zenga, Zelletta e Zorzi hanno bevuto una bottiglia di vino all'insaputa di tutti, Giulia viene definita «immatura» dai coinquilini per aver definito i tre «corrotti». Lei dice: «Qualunque cosa faccia sbaglio. L'unica cosa che mi dispiace è che ci vada Pierpaolo di mezzo». A chiosare ci pensa Patrizia De Blanck da studio: «Giulia è una rompi pa**e».

